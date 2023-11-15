Среда, 15 ноября, 2023
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Бюджет Скопинского района примут в конце декабря

7info

Глава администрации Скопинского района Рязанской области Александр Боков передал в Думу проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Главный финансовый документ района по-прежнему социально ориентирован и сформирован на основе муниципальных программ. Все доходы, а это более 1 млрд. рублей, направляются на развитие территории.

Сначала переданный проект пройдёт проверку контрольно-счетной комиссии на предмет соблюдения требований бюджетного законодательства, потом — процедуру публичных слушаний, а затем — и оценку депутатского корпуса.

С учетом всех предложений бюджет планируется принять в конце декабря.

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