Бюджет Скопинского района примут в конце декабря

Глава администрации Скопинского района Рязанской области Александр Боков передал в Думу проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Главный финансовый документ района по-прежнему социально ориентирован и сформирован на основе муниципальных программ. Все доходы, а это более 1 млрд. рублей, направляются на развитие территории.

Сначала переданный проект пройдёт проверку контрольно-счетной комиссии на предмет соблюдения требований бюджетного законодательства, потом — процедуру публичных слушаний, а затем — и оценку депутатского корпуса.

С учетом всех предложений бюджет планируется принять в конце декабря.