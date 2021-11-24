Бюджет Рязанской области на 2022-2024 годы приняли в первом чтении

23 ноября на заседании Рязанской областной Думы депутаты рассмотрели ряд вопрос. В том числе – в первом чтении приняли проекта закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Проектом основного финансового документа региона определены доходы в общей сумме 68,8 млрд руб, расходы – в сумме 74 млрд руб. На заседании парламентарии приняли решение, что поправки в проект закона будут приняты профильным комитетом до 6 декабря.

По словам председателя Облдумы Аркадия Фомина, проект закона о региональном бюджете на предстоящую трёхлетку сохранил свою социальную направленность. Его главные задачи – выполнение социальных обязательств перед рязанцами и достижение национальных целей.

Во втором чтении бюджет будет рассматриваться с учётом поступающих федеральных трансфертов. Депутат в Госдуме от Рязанской области, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что регион получит дополнительно около 7,5 миллиардов рублей. 400 миллионов из федерального бюджета выделяются на здравоохранение, – разъяснил Фомин. – Это позволит решить вопрос семей с детьми, у которых диагностирован сахарный диабет 1-го типа. В регионе их более трёхсот. Необходимые им современные системы мониторинга глюкозы в крови будут приобретены за бюджетный счёт. Как только средства поступят, мы оперативно внесём изменения в областной бюджет.

Отметим, что проект регионального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусматривает финансирование различных сфер. Это, в первую очередь, здравоохранение, а также дорожное хозяйство, строительство и ремонт соцобъектов, благоустройство, реализация инвестпроектов и другие.