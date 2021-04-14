Бизнесмен и священник жестко раскритиковали городское хозяйство в Ярославле

Бизнесмен и священник не сговариваясь раскритиковали городское хозяйство в Ярославле. Местное СМИ уверяет, что эти люди хорошо известны в городе и достаточно лояльно относятся к власти.
Так, на мысли настоятеля Яковлевского храма Алексея Кириллова натолкнула прогулка по Которосльной набережной. Увиденное его очень поразило.
Алексей Кириллов также возмутился, что из пешеходной зоны нижнего яруса сделали проезжую часть.
Состоянием города остался недоволен и местный бизнесмен Андрей Медведев. По его словам, в последнее время жить в городе практически невозможно.
При этом бизнесмен подчеркнул, что Ярославль является очень привлекательной точкой для туриста. Но большая вероятность, что приезжих тут попросту спугнет «неухоженность и убитость провинциального захолустья». Городским службам Андрей Медведев поставил «позор» и «неуд».