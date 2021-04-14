Бизнесмен и священник жестко раскритиковали городское хозяйство в Ярославле

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Бизнесмен и священник не сговариваясь раскритиковали городское хозяйство в Ярославле. Местное СМИ уверяет, что эти люди хорошо известны в городе и достаточно лояльно относятся к власти.

Так, на мысли настоятеля Яковлевского храма Алексея Кириллова натолкнула прогулка по Которосльной набережной. Увиденное его очень поразило.

— Господь только и сберёг! Если идти по лестнице к нижнему ярусу у улицы Республиканской, то можно спокойно упасть. Там все засыпано крошкой от развалившегося бетона. Мне еле-еле удалось устоять. Сначала я в кроссовках «поехал» по ступенькам, но в последний момент остановился, — цитирует протоиерея 76.ru.

Алексей Кириллов также возмутился, что из пешеходной зоны нижнего яруса сделали проезжую часть.

Состоянием города остался недоволен и местный бизнесмен Андрей Медведев. По его словам, в последнее время жить в городе практически невозможно.

— Даже на центральных улицах города обстановка просто отвратительная. Зимой снег не чистили от слова совсем, весной появились огромные ямы, в которых автомобилисты оставляли колеса. А сейчас весь город в пыли! Невозможно даже находиться на набережной, дышать просто нечем, — поделился Медведев.

При этом бизнесмен подчеркнул, что Ярославль является очень привлекательной точкой для туриста. Но большая вероятность, что приезжих тут попросту спугнет «неухоженность и убитость провинциального захолустья». Городским службам Андрей Медведев поставил «позор» и «неуд».