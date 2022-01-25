В разных стадиях готовности к сбору биометрии для ЕБС в МФЦ — от изучения этой возможности до ее тестирования — сейчас находятся 13 регионов. Среди них: Алтайский и Пермский края, Калужская, Воронежская, Вологодская, Самарская, Владимирская, Ленинградская и Тульская области, Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейская автономная область, а также Республика Марий Эл и город Санкт-Петербург. Об этом «Известиям» сообщили представители субъектов.

В частности, в МФЦ Тульской области планируется осуществлять сбор биометрических персональных данных при согласии гражданина, заявили «Известиям» в министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления региона. Там не уточнили, когда будет запущена такая возможность.

Если тестирование пройдет успешно, с Единой биометрической системой в МФЦ в Еврейской автономной области начнут работать к концу 2022 года, сообщили в аппарате губернатора и правительства АО.

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Также сбор данных для ЕБС будет проходить в МФЦ Алтайского края, полагает представитель региона, однако это произойдет только после выделения субъекту финансового обеспечения в виде субсидий из федерального бюджета.

Федеральным законом предусмотрено не обязательство, а право многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) на размещение биометрических персональных данных в ЕБС, напомнили «Известиям» в Минэке. Сейчас готовится правовая основа для запуска этой услуги. Формирование нормативной базы, в том числе в части компенсации затрат регионов, позволит оценить их заинтересованность в реализации своего права, подчеркнули в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Центр речи: биометрию планируют начать собирать в МФЦ