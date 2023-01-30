Безработный сторонник Алексея Навального задержан в Рязанской области

Полицейские в Рязанской области задержали сторонника Алексея Навального за призывы к силовому свержению власти. Об этом передаёт РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержанному Сергею Л. 36 лет, он безработный. Оппозиционер месяцами не покидал дом, опасаясь визита силовиков.

Кадры задержания опубликованы в Telegram канале РИА Новости.

В отношении мужчина возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. В зависимости от конкретной квалификации, статья предполагает наказание от штрафа до семи лет заключения.