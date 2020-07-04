Эксперт объяснил, откуда взялся смерч в Орехово-Зуево

В Орехово-Зуево (Московская область) очевидцы засняли на видео воронку, напоминавшую торнадо или смерч. Явление образовалось из-за кучевых облаков, принесших ливневый дождь.

Главный эксперт погодного центра «Фобос» Михаил Леус пояснил, откуда взялось странное явление в столичном регионе 3 июля.

Ужасающая красота природы в подмосковном Орехово-Зуево pic.twitter.com/PBJVFBKm8y — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) July 3, 2020

«Это называется облако-воронка, оно не имеет никакого отношения к торнадо, это просто попытка формирования какого-то смерча. Это облачная форма, которая образуется при кучевых-дождевых, косвенным образом это связано с грозовой деятельностью», – сообщил Леус.

По словам специалиста, если бы облако развилось до конца, то в итоге начался бы шквалистый ветер, сообщает РИА Новости.