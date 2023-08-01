Беспилотники атаковали Москву ночью 1 августа

Министерство обороны России сообщило о попытке террористической атаки киевского режима объектов в Москве и Московской области ночью 1 августа.

По информации ведомства, 2 украинских БПЛА уничтожили средства ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами Московской области.

Один беспилотник, подавленный средствами РЭБ, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, беспилотник попал в ту же башню Москва-Сити.

По словам Собянина, поврежден фасад здания на 21-м этаже. На площади 150 квадратов выбиты стёкла.