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Беспилотники атаковали Москву ночью 1 августа

7info
Фото: t.me/bazabazon

Министерство обороны России сообщило о попытке террористической атаки киевского режима объектов в Москве и Московской области ночью 1 августа.

По информации ведомства, 2 украинских БПЛА уничтожили средства ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами Московской области.

Один беспилотник, подавленный средствами РЭБ, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, беспилотник попал в ту же башню Москва-Сити.

По словам Собянина, поврежден фасад здания на 21-м этаже. На площади 150 квадратов выбиты стёкла.

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