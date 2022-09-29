Белорусский государственный академический музыкальный театр покажет в Рязани балет «Клеопатра» (6+)

«Белорусский государственный академический музыкальный театр» (г. Минск) представит в Рязанской филармонии завораживающий балет на музыку Гельсят Шайдуловой «Клеопатра» (6+).

Потрясающие костюмы и декорации, восхитительная хореография переносят нас во времена правления последней царицы Египта — таинственной, дерзкой, загадочной Клеопатры, так неудержимо стремившейся к власти и любви, более двух тысячелетий ее образ окутан романтическим ореолом тайны и вдохновляет мастеров искусства на создание прекрасных художественных произведений, в которых они пытаются разгадать загадку личности этой великой женщины.

Балетмейстер-постановщик Медина Алиева представляет свою версию событий, происходивших в далёкой древности.

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