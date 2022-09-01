Четверг, 1 сентября, 2022
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Белгородский подросток убил взрослого мужчину одним ударом

Продолжается расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Губкина, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности, пишет Бел.Ру.

Инцидент произошел около полуночи 29 августа на улице Центральной. По предварительной версии, подросток шел по дороге и встретил выпившего мужчину.

У молодого человека возникла неприязнь к незнакомцу, и он ударил его по лицу. Потерпевший упал и ударился затылком об асфальт.

Он скончался на следующий день в больнице. Парню грозит до двух лет колонии.

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