Белгородский подросток убил взрослого мужчину одним ударом

Продолжается расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Губкина, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности, пишет Бел.Ру.

Инцидент произошел около полуночи 29 августа на улице Центральной. По предварительной версии, подросток шел по дороге и встретил выпившего мужчину.

У молодого человека возникла неприязнь к незнакомцу, и он ударил его по лицу. Потерпевший упал и ударился затылком об асфальт.

Он скончался на следующий день в больнице. Парню грозит до двух лет колонии.