Белгородские бабушки рассказали, как живет город под обстрелами

Корреспонденты MSK1.RU пообщались с пенсионерками из Белгорода, которые рассказали, как живет город под обстрелами.

Алла Васильевна призналась, что ее потряс случай со снарядом, который упал на дом на улице Губкина.

«Вообще не переезжаю по одной причине: меня держит здесь сын, дочь. А так, собраться мне — раз плюнуть. И уехать отсюда», – призналась женщина.

Раиса Васильевна рассказала, что лично видела последствия недавнего взрыва. Женщина отметила, что из-за последних событий буквально лишилась сна. При этом она также отказывается уезжать из Белгорода, несмотря на предложения родственников.

«И днем, и ночью стоишь над окном, и то там грохнет, то там. И думаешь: бежать вниз или переждать еще? И хожу всю ночь: где-то стукнет — я иду к окну. То в одну комнату, то в другую», — высказалась пенсионерка.

Евдокия Ивановна же подчеркнула, что ей некуда ехать, а ее дети и внуки проживают в Белгороде.

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