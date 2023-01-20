Жительница Шебекино пожаловалась главе Белгородской области Вячеславу Гладкову, что ее семье негде жить после обстрела, написал «Открытый Белгород».

ВСУ обстреляли населенный пункт 17 ноября. В результате оказался разрушен дом белгородки, поскольку в него попал снаряд «Града». Пострадала ее 15-летняя дочь. Семья вынуждена снимать жилье.

«Мне силы нужно тратить на восстановление здоровья ребенка, а не на выпрашивание утраченного жилья. Сколько мы должны скитаться? Я прошу Вас, просто умоляю нам помочь», – заявила женщина.

Губернатор объяснил, что для строительства нового жилья у региональных властей нет средств, поэтому они были вынуждены попросить поддержки у федерального правительства.

Гладков попросил дать ему время для решение этой проблемы.