Пятница, 20 января, 2023
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Белгородка пожаловалась, что ее семье негде жить после обстрела Шебекино

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Жительница Шебекино пожаловалась главе Белгородской области Вячеславу Гладкову, что ее семье негде жить после обстрела, написал «Открытый Белгород».

ВСУ обстреляли населенный пункт 17 ноября. В результате оказался разрушен дом белгородки, поскольку в него попал снаряд «Града». Пострадала ее 15-летняя дочь. Семья вынуждена снимать жилье.

«Мне силы нужно тратить на восстановление здоровья ребенка, а не на выпрашивание утраченного жилья. Сколько мы должны скитаться? Я прошу Вас, просто умоляю нам помочь», – заявила женщина.

Губернатор объяснил, что для строительства нового жилья у региональных властей нет средств, поэтому они были вынуждены попросить поддержки у федерального правительства.

Гладков попросил дать ему время для решение этой проблемы.

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