Белгородец получил ранение на спецоперации и не может добиться выплаты

Мобилизованный житель Белгородской области пожаловался губернатору Вячеславу Гладкову, что не может добиться выплаты после ранения средней степени тяжести, написал «Бел.Ру».

По его словам, в региональном Минздраве ему определяют легкое ранение.

«Военно-врачебная комиссия определяет степень тяжести ранения. Если ранение среднее или тяжелое, то выплата производится, здесь никакого обсуждения нет», – подтвердил Гладков.

Глава региона пояснил, что в случае с легким ранением выплата действительно не назначается.

Гладков посоветовал военному обратиться лично к нему или к главе министерства здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову.