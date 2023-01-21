Суббота, 21 января, 2023
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Белгородец получил ранение на спецоперации и не может добиться выплаты

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Изображение от ededchechine на Freepik

Мобилизованный житель Белгородской области пожаловался губернатору Вячеславу Гладкову, что не может добиться выплаты после ранения средней степени тяжести, написал «Бел.Ру».

По его словам, в региональном Минздраве ему определяют легкое ранение.

«Военно-врачебная комиссия определяет степень тяжести ранения. Если ранение среднее или тяжелое, то выплата производится, здесь никакого обсуждения нет», – подтвердил Гладков.

Глава региона пояснил, что в случае с легким ранением выплата действительно не назначается.

Гладков посоветовал военному обратиться лично к нему или к главе министерства здравоохранения Белгородской области Андрею Иконникову.

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