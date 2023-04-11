Белгородцы пожаловались на горы мусора на Ячневском кладбище

Жители Белгорода пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову на удручающее состояние Ячневского кладбища, сообщил портал «АиФ».

По словам одной из горожанок, на аллее, где захоронены ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, лежат горы мусора.

«Я сейчас разговаривал с главой города Белгорода, он проверял, в том числе и был там, насколько я понимаю, все уже убрали», – прокомментировал ситуацию Гладков.

Глава региона пояснил, что в преддверии Пасхи в городе проводится большая работа по уборке кладбищ.