Белгородцы массово пожаловались Гладкову на тихую сирену

Жители Белгородской области пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову, что не услышали звуки сирены во время проверки системы оповещения, сообщил портал «Бел.Ру».

Жалобы поступали от белгородцев, проживающих в областном центре, а также Северном, Дубовом, Старом Осколе и в селе Беленькое Борисовского района. Всего поступило свыше 120 обращений.

Глава региона пояснил, что именно для этого и нужны подобные учения.

«Еще должны добавляться радио, СМС-оповещение, телевидение, информирование через органы местного управления через громкоговорители», – напомнил Гладков.

Он пообещал провести детальный анализ учебной тревоги.