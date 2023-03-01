Среда, 1 марта, 2023
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Белгородцы массово пожаловались Гладкову на тихую сирену

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Жители Белгородской области пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову, что не услышали звуки сирены во время проверки системы оповещения, сообщил портал «Бел.Ру».

Жалобы поступали от белгородцев, проживающих в областном центре, а также Северном, Дубовом, Старом Осколе и в селе Беленькое Борисовского района. Всего поступило свыше 120 обращений.

Глава региона пояснил, что именно для этого и нужны подобные учения.

«Еще должны добавляться радио, СМС-оповещение, телевидение, информирование через органы местного управления через громкоговорители», – напомнил Гладков.

Он пообещал провести детальный анализ учебной тревоги.

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