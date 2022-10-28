Белгородцев шокировали информацией о вспышке холеры в регионе

Жителям Белгородской области стали рассылать в мессенджерах информацию о появлении холерной палочки в воде, пишет Бел.ру.

Одна из белгородок рассказала, что ей якобы рассказала об этом главврач БСМП. Губернатор Вячеслав Гладков назвал эти данные фейком.

«В Белгородской области пока нет больницы скорой медицинской помощи. Мы только пытаемся получить деньги из федерального бюджета на ее строительство», – обратил внимание Гладков.

Глава региона призвал белгородцев не переживать и доверять официальным источникам. Также он пообещал предупреждать граждан в случае появления опасности.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram