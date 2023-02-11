Белгородцев разозлило отсутствие СМС-оповещений об обстреле села Муром

Жительница села Муром пожаловалась на отсутствие СМС-оповещений об обстреле населенного пункта, сообщил портал «Бел.Ру».

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, виной всему – минимальное расстояние села от границы.

«Поэтому заблаговременно зафиксировать обстрел невозможно. Включать сирены и отправлять СМС через полчаса после прилета нет смысла», – обратил внимание глава региона.

По его словам, в таких случаях жителей информирует глава сельского поселения через рассылку по группам.