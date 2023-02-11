Суббота, 11 февраля, 2023
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Белгородцев разозлило отсутствие СМС-оповещений об обстреле села Муром

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Жительница села Муром пожаловалась на отсутствие СМС-оповещений об обстреле населенного пункта, сообщил портал «Бел.Ру».

Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, виной всему – минимальное расстояние села от границы.

«Поэтому заблаговременно зафиксировать обстрел невозможно. Включать сирены и отправлять СМС через полчаса после прилета нет смысла», – обратил внимание глава региона.

По его словам, в таких случаях жителей информирует глава сельского поселения через рассылку по группам.

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