Белгородцев разозлило отсутствие СМС-оповещений об обстреле села Муром

Жительница села Муром пожаловалась на отсутствие СМС-оповещений об обстреле населенного пункта, сообщил портал «Бел.Ру».
Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, виной всему – минимальное расстояние села от границы.
«Поэтому заблаговременно зафиксировать обстрел невозможно. Включать сирены и отправлять СМС через полчаса после прилета нет смысла», – обратил внимание глава региона.
По его словам, в таких случаях жителей информирует глава сельского поселения через рассылку по группам.
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