Белгородцам рассказали, что сын военного комиссара сбежал в Египет

Военный комиссар Белгородской области Валерий Грицай опроверг информацию, что его сын Степан сбежал в Египет, пишет «Бел.Ру».

Ранее белгородцам рассказали, что молодой человек якобы прислушался к совету отца и уехал, чтобы обезопасить себя. В качестве подтверждения злоумышленники опубликовали переписку парня с приятелем.

«Все названные в фейковой переписке факты не соответствуют действительности», а – отметили в региональном оперативном штабе.

Грицай подчеркнул, что его сын находится в России. Молодой человек обучается в вузе и ежедневно посещает занятия, совмещая их с работой.