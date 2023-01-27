Пятница, 27 января, 2023
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Базу «Серебряные пруды» под Рязанью ждёт обновление, она продолжит работу для детей

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Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов вместе с министром образования региона Ольгой Щетинкиной провёл сегодня выездное совещание по реконструкции базы «Серебряные пруды», принадлежащей Центру детско-юношеского туризма и краеведения. Об этом он написал на странице ВКонтакте.

По словам Бранова, это прекрасное место с уникальным тренировочным полигоном, однако помещения базы — спальный корпус, столовая, пищеблок — нуждаются в серьёзном обновлении.

— Принято решение вместо латания дыр построить современную инфраструктуру. Средства будут изысканы, ряд поручений уже дан, — написал вице-губернатор. — Самое главное и принципиальное: база должна использоваться по своему прямому назначению и находиться на балансе образовательного учреждения. Никаких центров обучения чиновников, коммерческих объектов и тому подобного — только детско-юношеский туризм, спортивное ориентирование, воспитательные и образовательные программы. Вскоре будет представлен детальный план реновации инфраструктуры «Серебрянных прудов».

Базу «Серебряные пруды» под Рязанью ждёт обновление, она продолжит работу для детей
Базу «Серебряные пруды» под Рязанью ждёт обновление, она продолжит работу для детей
Базу «Серебряные пруды» под Рязанью ждёт обновление, она продолжит работу для детей
Базу «Серебряные пруды» под Рязанью ждёт обновление, она продолжит работу для детей

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