Базу «Серебряные пруды» под Рязанью ждёт обновление, она продолжит работу для детей

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов вместе с министром образования региона Ольгой Щетинкиной провёл сегодня выездное совещание по реконструкции базы «Серебряные пруды», принадлежащей Центру детско-юношеского туризма и краеведения. Об этом он написал на странице ВКонтакте.

По словам Бранова, это прекрасное место с уникальным тренировочным полигоном, однако помещения базы — спальный корпус, столовая, пищеблок — нуждаются в серьёзном обновлении.

— Принято решение вместо латания дыр построить современную инфраструктуру. Средства будут изысканы, ряд поручений уже дан, — написал вице-губернатор. — Самое главное и принципиальное: база должна использоваться по своему прямому назначению и находиться на балансе образовательного учреждения. Никаких центров обучения чиновников, коммерческих объектов и тому подобного — только детско-юношеский туризм, спортивное ориентирование, воспитательные и образовательные программы. Вскоре будет представлен детальный план реновации инфраструктуры «Серебрянных прудов».