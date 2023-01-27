Базу «Серебряные пруды» под Рязанью ждёт обновление, она продолжит работу для детей

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов вместе с министром образования региона Ольгой Щетинкиной провёл сегодня выездное совещание по реконструкции базы «Серебряные пруды», принадлежащей Центру детско-юношеского туризма и краеведения. Об этом он написал на странице ВКонтакте.
По словам Бранова, это прекрасное место с уникальным тренировочным полигоном, однако помещения базы — спальный корпус, столовая, пищеблок — нуждаются в серьёзном обновлении.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram