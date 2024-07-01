Бастрыкин заинтересовался судьбой таганрогского троллейбуса

Бастрыкин поручил доложить о ходе и результатах проверки о нарушении работы транспортной инфраструктуры в Ростовской области, сообщает телеграм-канал СК РФ.

В соцмедиа сообщается, что жители города Таганрога выражают недовольство тем, что городская администрация не восстанавливает движение троллейбусов, в городе имеются только автобусы и маршрутные такси.

По данному факту следственными органами СК России по Ростовской области проводится процессуальная проверка.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. доложить о результатах проверки.