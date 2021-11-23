Бастрыкин поручил разобраться с возможным рейдерским захватом в Рязанской области

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение разобраться с возможным рейдерским захватом в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

О ситуации на сельскохозяйственно предприятии сообщила инициативная группа граждан. Обстоятельства дела поручено установить начальнику регионального следственного управления Владимиру Никешкину.

Следователи должны выяснить, есть ли в деле мошеннические действия, а также действительно ли бездействуют правоохранительные органы.