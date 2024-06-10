Бастрыкин поручил разобраться с нарушением жилищных прав многодетной семьи в Спасск-Рязанском

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться с нарушением жилищных прав многодетной семьи в городе Спасск-Рязанский. Об этом сообщается в Telegram-канале «Информационный центр СК России».

Отмечается, что дом на улице Свердлова, в котором живет семья, построили в 1967 году. Здание признали аварийный девять лет назад. Дом в настоящее время разрушается, печное отопление неисправно, целостность кровли нарушена, а в жилых помещениях сыро и есть плесень.

Семье с пятью детьми предложили однокомнатную квартиру, но люди не согласились на такие условия.

«Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли. В СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка» — сообщается в посте.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.