Среда, 28 декабря, 2022
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Бастрыкин поручил провести проверку после обращения жителя Рязани

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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту непринятия мер к расселению аварийного жилого дома в Рязани.

Житель города обратился к председателю СК РФ через Приёмную «ВКонтакте». Рязанец сообщил о том, что его дом признали аварийным в 2017 году, должны были снести в 2020 году, но до сих пор в здании 1954 года постройки продолжают жить люди. Износ конструкций дома превышает 80%, находиться там опасно для жизни.

Провести проверку Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину. Ход проверки на контроле в центральном аппарате ведомства.

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