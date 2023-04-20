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Четверг, 20 апреля, 2023
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Бастрыкин поручил проверить информацию о нарушении прав многодетной рязанки

Фото со страницы Александра Бастрыкина ВКонтакте
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Фото со страницы Александра Бастрыкина ВКонтакте

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку по факту нарушения жилищных прав многодетной матери из Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что рязанке в местной администрации предоставили положенный ей по закону земельный участок, непригодный для строительства.

Проверка поручена руководителю регионального следственного управления СК РФ Владимиру Никешкину.

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