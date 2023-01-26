Бастрыкин поручил доложить о найденном на остановке в Петербурге младенце

Сегодня стало известно, что в Санкт-Петербурге в Приморском районе накануне вечером прохожими на остановке общественного транспорта была обнаружена коляска с младенцем, который, по словам очевидцев, замерзал. Рядом с коляской спала женщина в состоянии, предположительно, алкогольного опьянения.
На место были вызваны сотрудники полиции, ребенок направлен в больницу.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О.В. доложить о ситуации.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram