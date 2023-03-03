Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении руководителя Рязанского следкома

В отношении руководителя следственного управления СК РФ по Рязанской области Владимира Никешкина назначена служебная проверка. Об этом сообщил сайт Следственного комитета России.

В пятницу, 3 марта, состоялось заседание коллегии ведомства. На нём, в том числе, были заслушаны доклады руководителей следственных управлений по Калининградской, Тверской и Рязанской областям, Пермскому краю. По информации пресс-службы Следкома, в работе этих подразделений выявлены системные недочёты из-за чего и назначены проверки.

Владимир Никешкин возглавляет следственное управление СК РФ в Рязанской области с 8 февраля 2019 года, до этого с 2007 года работал на аналогичной должности в Удмуртии.