Пятница, 3 марта, 2023
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Бастрыкин назначил служебную проверку в отношении руководителя Рязанского следкома

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В отношении руководителя следственного управления СК РФ по Рязанской области Владимира Никешкина назначена служебная проверка. Об этом сообщил сайт Следственного комитета России.

В пятницу, 3 марта, состоялось заседание коллегии ведомства. На нём, в том числе, были заслушаны доклады руководителей следственных управлений по Калининградской, Тверской и Рязанской областям, Пермскому краю. По информации пресс-службы Следкома, в работе этих подразделений выявлены системные недочёты из-за чего и назначены проверки.

Владимир Никешкин возглавляет следственное управление СК РФ в Рязанской области с 8 февраля 2019 года, до этого с 2007 года работал на аналогичной должности в Удмуртии.

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