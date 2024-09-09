Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после обращения рязанских защитников Грачиной рощи

Глава СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении природоохранного законодательства в Рязани. Информацию об этом разместили в Telegram-канале регионального СУ СКР по Рязанской области.

Таким образом Бастрыкин отреагировал на обращение защитников Грачиной рощи, которые недовольны застройкой памятника природы местного значения. В феврале 2024 года его передали в аренду, чтобы на нем возводить коммерческие объекты. Местные жители опасаются, что при проведении работ будет вырублена древняя посадка. В сети накануне они запустили флешмоб в защиту Грачиной рощи. Они наклеили на деревья листы бумаги с просьбой не рубить их.

Также местные жители возмущены тем, что при установке забора по периметру стройплощадки в роще будет перекрыта прямая дорога до больницы, детского сада и других социально значимых объектов. Они обращались в различные инстанции, однако это не принесло результатов, и они записали видеообращение главе Следственного комитета России. Его опубликовали на странице Областной Рязанской газеты.

Отмечается, что в региональном следственном управлении уже проводилась процессуальная проверка. Теперь Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Рязанской области Алексею Медведкову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования.