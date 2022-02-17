Банки готовы организовать контроль за оборотом криптовалют

Кредитные организации смогут регулировать оборот цифровых валют, технических проблем с этим также не возникнет, уверен президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

При это биржа может определять котировки, спрос и предложение. Расходы на запуск новой системы банки способны компенсировать с помощью комиссий для владельцев криптовалют. На создание такого механизма потребуется несколько месяцев, оценил Гарегин Тосунян.

Министр финансов Антон Силуанов на брифинге 16 февраля выступил за то, чтобы банки и биржи отвечали за идентификацию держателей криптовалют и их регулирование.

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В ряде банков поддержали концепцию Минфина и подтвердили, что готовы контролировать оборот цифровых валют. Однако это потребует значительных расходов на создание системы, закупку ПО, увеличение штата сотрудников финмониторинга и т.д., рассказала начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова. По ее мнению, внедрение такого функционала займет от шести месяцев до года.

В банке Держава и Райффанзенбанке предложили включить в процесс специальную биржу, где будут проводиться операции с криптовалютами и доступ к которой получат авторизованные кредитные организации.

Однако в ЦБ рассказали о значительных рисках вовлечения крипты в оборот финансового сектора. Это может привести к появлению параллельной финансовой системы, оттоку вкладов в цифровые валюты, их использованию для кредитования и т.д., сообщили в регуляторе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «‎Известий»:

Вести счеты: банки готовы регулировать оборот криптовалют