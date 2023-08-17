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Банк «Открытие»: у трети россиян за последние два года выросли доходы

7info
Изображение от senivpetro на Freepik

28% россиян заявили об улучшении своего финансового положения в последние два года. При этом 35% не знают, сколько точно у них сейчас собственных денег на картах, вкладах, накопительных счетах и наличных. Таковы результаты опроса* о личном финансовом положении россиян, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах Жизнь».

38% опрошенных сообщили, что их финансовое положение за последние два года не изменилось. У 28% оно улучшилось (у 21% скорее да, у 7% определенно да). Чаще других об улучшении финансового положения говорили жители Дальнего Востока (33%), реже других – в Приволжском федеральном округе (23%). Об ухудшении своего финансового положения за последние два года сообщили 34% (скорее ухудшилось у 25%, определенно ухудшилось у 9%). Чаще других об ухудшении своего финансового положения говорили жители Северного Кавказа (44%), реже других в Сибири (29%).

33% респондентов отметили рост доходов за последние два года (25% незначительный, 8% значительный). Чаще других о росте доходов за последние два года сообщали жители Северного Кавказа и Урала (по 37%), реже других жители Северо-Западного федерального округа (29%). У 36% респондентов доходы за этот период не изменились. О снижении доходов заявили 31% опрошенных (у 16% незначительное снижение, у 15% значительное).

Лишь 65% опрошенных абсолютно точно знают, сколько у них сейчас собственных денег (наличных, на картах, депозитах и накопительных счетах). В этом отношении самые «финансово дисциплинированные» — жители Дальнего Востока (70%). 29% могут сказать лишь приблизительно, сколько у них денег. 6% не знают своих финансовых запасов (на Дальнем Востоке и Северном Кавказе по 11%).

35% респондентов ведут учет своих доходов и расходов постоянно — каждый день или каждый месяц. Чаще других это делают жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (40%), реже других — дальневосточники (30%). Время от времени свои доходы и расходы подсчитывают еще 44%. У 11%, которые не ведут учет расходов и доходов, есть желание начать делать это. 10% не учитывают свои финансы и не намерены вести такой учет (на Дальнем Востоке 15%, в Москве и Московской области, а также в Приволжском федеральном округе по 7%). 

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 26 июля – 3 августа по репрезентативной выборке среди 1560 россиян в возрасте 18-65 лет во всех российских макрорегионах в городах с населением более 100 тысяч человек.

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