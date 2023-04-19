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Среда, 19 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Банк «Открытие» Рязани поддержал бизнес-проекты компании ООО «ТПК «Мир Колеса»

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

Банк «Открытие» в Рязани увеличил кредитный лимит компании ООО «ТПК «Мир Колеса». Средства будут направлены на обеспечение непрерывности деятельности компании и расширение бизнеса.

ООО «ТПК «МИР КОЛЕСА» на рынке Рязанской области более 20 лет занимается оптовой и розничной торговлей автомобильными шинами и дисками, за это время компания стала одним из крупнейших дилеров региона.

В Рязани хорошо известна потребителям сеть магазинов «Мир колеса» с оптимальным сочетанием «цена-качество». Одним из конкурентных преимуществ сети является наличие шиномонтажа в каждой точке продаж и широкий ассортимент шин в наличии.

«Компания «Мир колеса» — один из крупнейших бизнес-партнеров банка «Открытие» в Рязани. Мы благодарны за оказанное нам доверие и рады каждый раз быть полезными для развития вашего бизнеса», — отметил Алексей Суздальницкий, управляющий банка «Открытие» в Рязани.

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