Банк «Открытие» передал поддержку инфраструктуры сайта провайдеру КРОК Облачные сервисы

Конкурс на администрирование в формате Managed service инфраструктуры сайта банка «Открытие», тестовой среды и среды разработчиков, размещенных в облаке стороннего провайдера, выиграл КРОК Облачные сервисы. Работы уже начались. Благодаря новому партнеру банк «Открытие» снизил нагрузку на ИТ-подразделение банка и обеспечил доступность и безотказность клиентских сервисов сайта в режиме 24х7.

Распределение инфраструктуры сайта open.ru по дата-центрам различных провайдеров позволяет банку «Открытие» добиваться высочайшего показателя uptime для своих сервисов. Базовые процессы, например, настройку и запуск виртуальных машин, развертывание кластеров Kubernetes, мониторинг инфраструктуры, команда сайта open.ru предпочитает отдавать на аутсорсинг.

Бизнес-юнит ИТ-компании КРОК начал предоставлять банку «Открытие» три линии технической поддержки, сообщая об инцидентах и помогая предотвратить проблемы в будущем. Банк «Открытие» получил поддержку в виде требуемых изменений в инфраструктуре и мониторинга ее работы на предмет ухудшения производительности, запуск кастомизированных инсталляций Kubernetes для сложных задач ИТ-разработки.

Мы сфокусированы на постоянном развитии клиентских бизнес-сервисов, в том числе сайта open.ru. Задача банка — адаптировать его под требования рынка и делать все более удобным для пользователей. За те несколько лет, что мы используем модель аутсорсинга, удостоверились неоднократно в эффективности такого подхода, — рассказал Максим Гайбарян, начальник управления розничных систем банка «Открытие».