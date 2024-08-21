Банда «Магия крови»: юные звери терроризировали весь город, убивая людей

В 2008 году Иркутск потрясла серия жестоких преступлений, совершённых бандой «Магия крови» под руководством Константина Шумкова. Эта банда, состоявшая из четырёх подростков, терроризировала город больше полугода, пишет aif.ru.

Константин Шумков, родившийся в 1988 году в Казахстане, переехал с матерью в Иркутск. Он мечтал стать учителем начальных классов и даже поступил в педагогический институт, но был отчислен за неуспеваемость. Шумков работал диджеем в местном клубе, а также занимался установкой пластиковых окон и мойкой машин.

С подросткового возраста Шумков отличался жестокостью. Он забивал и расчленял птиц и бездомных животных, прибивая их части к стенам. В 2007 году он решил перейти к убийствам людей. Шумков собрал вокруг себя подростков, которых легко находил общий язык. Он говорил, что хочет сделать город чище, но не скрывал, что предлагает участвовать в жестоких преступлениях.

С января по июнь банда совершила 15 преступлений, пять из которых были убийствами. Первой жертвой стал одинокий старик, который всегда радушно встречал гостей. Несколько раз подростки приходили к нему, ничего не сделав. Потом они пришли с конкретной целью — убить.

После второго преступления банды произошло то, о чём мечтали все её участники — о них заговорил весь город, но не с восхищением, а с ужасом.

В мае 2008 года учительница школы № 30 пришла на работу первой и увидела жуткую картину: весь двор был закидан отрезанными частями человеческого тела, а голова жертвы — пожилого бомжа — была насажена на ворота школы. Занятия отменили, чтобы не шокировать детей.

На допросе Константин Шумков рассказывал, что очередного несчастного они забили всей толпой в бойлерной и оставили умирать. Спустя время они вернулись на место преступления, где сидел второй бомж и смотрел на труп. На его глазах тело бездомного распотрошили и выложили в пакет все внутренности. После чего предложили второму жителю бойлерной пойти разбросать органы по территории школы. Тот согласился, видимо, хотел жить, но сообщник Шумкова решил по-другому — он оглушил жертву палкой и жестоко забил его.

После того как бомж перестал подавать признаки жизни, ему проломили голову, тело сбросили в колодец и просто ушли. Преступникам ещё предстояло закидать школу человеческими органами. Первоначально они хотели сделать это на территории районного отдела милиции, но рисковать не стали и отправились в стены родного учебного заведения.

Преступления, которые потрясли общество

Константин Шумков и его сообщники совершили несколько ужасных преступлений, которые вызвали широкий общественный резонанс. Они были признаны виновными в нанесении тяжкого вреда здоровью трём людям, одном изнасиловании и четырёх угонах автомобилей.

К слову, в поджогах и разбивании машин Шумков участия не принимал. Его привлекали только самые жестокие преступления. На следствии он объяснял, что ему было интересно наблюдать, как человек умирает, и он хотел познать это для себя.

Следующее преступление, которое совершили подельники Шумкова, произошло на улице. Они нашли бездомного и предложили ему выпить. Один из бездомных, видимо, почуяв неладное, сбежал, а второй напился и заснул. Шумков пошёл за дровами для костра, а когда вернулся, его сообщники уже начали забрасывать бездомного камнями. Несчастного разбудили и предложили ему сесть в костёр. Разумеется, он отказался.

«Тогда я заставил его туда сесть», — вспоминает Шумков. Бездомного просто сожгли заживо.

В июне на окраине Ленинского района было найдено ещё одно тело — полусумасшедшей старушки. Следователи искали свидетелей и нашли их. Несколько человек видели, как подростки тащили тело по улице. Как выяснится позже, прежде чем убить пожилую женщину, преступники изнасиловали её. Благодаря показаниям свидетелей преступников удалось задержать.

Трупов могло быть больше, но преступники придерживались следующего принципа: забить жертву практически до смерти — чаще всего они действовали лопатами — и бросить её умирать.

Три человека выжили после зверств молодых маньяков. Одному из мужчин отрезали два пальца, которые Шумков хранил дома под крышкой принтера. Помимо этого, в его квартире был обнаружен заспиртованный глаз одной из жертв.

«Я это делал, потому что хотел, не опираясь на законы морали», — разглагольствовал Шумков на следствии.

1 марта 2010 года Иркутский областной суд приговорил Константина Шумкова к 25 годам лишения свободы. 10 лет он провёл в спецтюрьме, ещё 15 — в колонии строгого режима. Ещё один участник банды — 19-летний Роман Бурмаков — получил 10 лет воспитательной колонии, Денис Сокольников (19 лет) — 9 лет исправительной колонии общего режима, а Николай Чесноков (18 лет) — 6,5 лет воспитательной колонии. Алексей Шандура получил 6 лет воспитательной колонии, так как на момент преступления ему было 14 лет.