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Бананы признают социально значимым продуктом в России

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Изображение от KamranAydinov на Freepik

Бананы могут стать социально значимым продуктом для россиян. Такую меру поручено рассмотреть Минэкономразвития по итогам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы ведомства Максима Решетникова. С протоколом совещания от 24 марта ознакомились «Известия».

«Минэкономразвития обеспечить проработку вопроса о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров в рамках рабочей группы по таможенному регулированию и ответным мерам во внешней торговле», — говорится в документе, утвержденном первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

В протоколе также предлагается рассмотреть вопрос о временном обнулении ставки таможенной пошлины на бананы и доложить об этом на очередном заседании подкомиссии. Сейчас базовая ставка таможенной пошлины составляет 4%, но не менее 0,015 €/кг.

В последние годы импорт бананов в РФ остается на уровне 1,3-1,5 млн тонн в год. Один из крупнейших поставщиков — Эквадор. Но в 2022-м его отгрузки в РФ упали: по состоянию на октябрь, на 4,54 млн ящиков (в одном ящике 18,14 кг), а цены в рознице выросли.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тропический край: банан могут признать социально значимым продуктом

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