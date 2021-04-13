Бананы оказались под угрозой исчезновения

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Человечество может остаться без бананов из-за высокоинфекционного почвенного гриба, пишет РИА Новости, ссылаясь на Die Welt.

Заболевание под названием Tropical Race 4 (TR4) активно распространяется в Азии и Австралии с 20-го века, но в Южной Америке его выявили только в 2019 году. Именно этот регион – главный поставщик бананов на мировой рынок.

TR4 заражает почву, из-за него закрыты целые плантации в Колумбии, Гондурасе. В первую очередь от почвенного гриба страдает сорт Cavendish – лидер мировой торговли бананами. На его долю приходится 95% всех продаж.

Победить Tropical Race 4 химикатами нельзя. Приходится выводить заражённые почвы из оборота. Земли будут простаивать 30-40 лет.

Переносится заболевание небольшими частицами почвы, например, на обуви фермеров. Также болезнь быстро распространяется из-за передачи растениями друг другу одних и тех же генов.

Во многих регионах мира бананы составляют основу питания, также как картофель, рис. Поэтому человечество рискует лишиться не только вкусного десерта, но и важного продукта. Это особенно актуально, если учитывать рост населения Земли.