Фото из телеграм-канала "RZN LIFE" Новости Рязани и области Автомобилисты заметили 2 лосей у дороги под Рязанью Валерия Мединская 19.12.2024 15:15 VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail В Клепиковском районе автомобилисты заметили около дороги двух лосей. Видео публикует телеграм-канал «RZN LIFE». «Красавцы лоси в Клепиковском районе, вышли прямо к трассе», — пишет автор поста. TagsКлепиковский район Материалы рубрики В Рязанской области численность русской выхухоли сократилась на 60% 13.12.2024 15:14 Инвестор рассказал, каким видит обновлённый рязанский ЦПКиО 15.12.2024 06:17 Переправы в районе Фатьяновки и Троицы остаются закрытыми 16.12.2024 17:19 В рязанской больнице впервые провели операцию на околощитовидной железе без разреза на шее 16.12.2024 17:08 Павел Малков сообщил о поступлении в Рязань пяти новых троллейбусов «Адмирал» 13.12.2024 14:32