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Фото из телеграм-канала "RZN LIFE"
Новости Рязани и области

Автомобилисты заметили 2 лосей у дороги под Рязанью

Валерия Мединская

В Клепиковском районе автомобилисты заметили около дороги двух лосей. Видео публикует телеграм-канал «RZN LIFE».

«Красавцы лоси в Клепиковском районе, вышли прямо к трассе», — пишет автор поста.

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