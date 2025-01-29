Автомобиль «Лада Гранта» сбил пьяного велосипедиста

В Рязани 28 января вблизи дома 12 В по улице Спортивной автомобиль совершил наезд на велосипедиста. Об этом сообщает госавтоинспекция области.

Происшествие произошло примерно в 20:00. По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на велосипедиста — 43-летнего рязанца, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель автомобиля «Лада Гранта» трезв.

В результате происшествия велосипедист обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.