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Происшествия

Автомобиль «Лада Гранта» сбил пьяного велосипедиста

Анастасия Мериакри

В Рязани 28 января вблизи дома 12 В по улице Спортивной автомобиль совершил наезд на велосипедиста. Об этом сообщает госавтоинспекция области.

Происшествие произошло примерно в 20:00. По предварительной информации, 25-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» совершил наезд на велосипедиста — 43-летнего рязанца, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель автомобиля «Лада Гранта» трезв.

В результате происшествия велосипедист обращался за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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