Авиасообщение между Россией и Кубой должно частично восстановиться зимой

Прямые авиарейсы из России на Кубу и обратно, могут возобновиться зимой этого года, рассказал в интервью «Известиям» в четверг, 11 августа, посол страны в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.

— Мы продолжаем работать вместе [с российской стороной], чтобы найти решение как можно скорее. Весьма вероятно, что к осени у нас будет больше понимания, а зимой рейсы частично будут возобновлены. Мы знаем, что россияне очень хотят в отпуск на Кубу, а кубинцы ждут их со всем присущим им гостеприимством. Россия была практически единственной страной, сохранившей поток туристов в месяцы пандемии. Сегодня для Кубы и ее экономики очень важно восстановить российский туризм, — отметил дипломат.

По его словам, ожидается, что в конце этого года на территории острова появится и возможность оплачивать покупки и услуги картами «Мир».

— С прошлого года Куба совместно с Национальной системой платежных карт работает над внедрением платежной системы «Мир» в стране. Близится к завершению первый этап работ, цель которого — взаимосвязь платежных систем обеих стран. На этом этапе основное внимание уделялось использованию карт «Мир» в банкоматах на территории всей страны. Для Кубы — это еще один способ расширения банковской и финансовой системы на другие рынки. Мы видим в этом огромный потенциал, так как это значительно облегчит финансовые операции между нашими странами, а также облегчит пребывание на острове российских гостей. Ожидается, что к концу этого года «Мир» можно будет использовать на территории Кубы, — сказал он.

В интервью «Известиям» господин Пенья также рассказал о сотрудничестве Гаваны с Москвой в контексте последних событий и продолжающейся санкционной блокады США.

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