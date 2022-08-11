Авиасообщение между Россией и Кубой должно частично восстановиться зимой

Прямые авиарейсы из России на Кубу и обратно, могут возобновиться зимой этого года, рассказал в интервью «Известиям» в четверг, 11 августа, посол страны в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.
По его словам, ожидается, что в конце этого года на территории острова появится и возможность оплачивать покупки и услуги картами «Мир».
В интервью «Известиям» господин Пенья также рассказал о сотрудничестве Гаваны с Москвой в контексте последних событий и продолжающейся санкционной блокады США.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Карты «Мир» заработают на Кубе к концу этого года