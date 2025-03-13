Аварийные бригады будут дежурить в Рязани в ночь с 13 на 14 марта

В Рязани в ночь с 13 на 14 марта будут дежурить аварийные бригады. Соответствующее распоряжение подписал зампред регионального правительства Рустам Халиков. Об этом сообщает комплекс ЖКХ и энергетики региона в своем телеграм-канале.

В связи с ожидающимся штормом в Рязанской области 14 марта организовано дежурство профильных министерств и ведомств.

Аварийные бригады займутся укреплением ограждающих конструкций и обеспечат безопасную эксплуатацию техники и механизмов на объектах жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.