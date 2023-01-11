Аудиторы КСП будут проверять Агентство развития бизнеса Рязанской области

Контрольно-счётная палата Рязанской области проверит работу регионального Агентства развития бизнеса. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Проверки пройдут в первом квартале 2023 года. Аудиторам предстоит изучить расходование бюджетных средств в 2020–2022 годах, в том числе на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Рязанской области».

Напомним, в конце декабря в АРБ сменилось руководство. Пост руководителя занял москвич Александр Уланов. Он сменил на этом месте Устина Богачёва.