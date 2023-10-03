Астрономы рассказали, когда рязанцы смогут увидеть метеорный поток Дракониды

В предстоящие дни ожидается красивое и зрелищное астрономическое событие — над землёй пронесётся метеорный поток Дракониды. Свидетелями захватывающего ночного явления могут стать и рязанцы. Когда и где удобнее всего наблюдать за «падающими звёздами», рассказали в сообществе Rznastro | Космос | Рязань | Астрономия.

Метеорный поток ожидается в ночь с воскресенья на понедельник.

— Зенитное часовое число обещает быть небольшим, около 30 метеоров в час, однако, именно этот поток очень непредсказуем, — уверяют астрономы. — К примеру, в 1933 году количество падающих звёзд составило 1000 штук в час, а в 2011 году земляне могли насладиться всего лишь 300 метеорами в час.

По словам специалистов, чтобы увидеть необычное явление, нужно выезжать за город. Там засветка не помешает наблюдениям. Метеоры будут разлетаться из созвездия Дракона во все стороны. Наблюдать падающие звёзды можно будет в течение всей ночи.

Также астрономы советуют всем, кто отправится наблюдать за метеорным потоком, тепло одеться.

— Тогда ваши наблюдения пройдут замечательно, — говорится в сообщении.