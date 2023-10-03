Астрономы рассказали, когда рязанцы смогут увидеть метеорный поток Дракониды

В предстоящие дни ожидается красивое и зрелищное астрономическое событие — над землёй пронесётся метеорный поток Дракониды. Свидетелями захватывающего ночного явления могут стать и рязанцы. Когда и где удобнее всего наблюдать за «падающими звёздами», рассказали в сообществе Rznastro | Космос | Рязань | Астрономия.
Метеорный поток ожидается в ночь с воскресенья на понедельник.
По словам специалистов, чтобы увидеть необычное явление, нужно выезжать за город. Там засветка не помешает наблюдениям. Метеоры будут разлетаться из созвездия Дракона во все стороны. Наблюдать падающие звёзды можно будет в течение всей ночи.
Также астрономы советуют всем, кто отправится наблюдать за метеорным потоком, тепло одеться.