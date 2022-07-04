Астрологи назвали три знака зодиака, у которых сбудутся мечты в июле 2022 года

Астрологи убеждены: представители трёх знаков зодиака имеют все шансы на исполнение самых заветных желаний в июле 2022 года. Тех, кому во второй месяц крупно повезёт, перечислил МК в Волгограде.

В июле планета счастья и удачи Юпитер будет покровительствовать Овнам. Вселенная приготовила рождённым под этим знаком много приятных подарков судьбы. Астрологи советуют Овнам прислушиваться к подсказкам вселенной и проявлять смелость.

Близнецам специалисты советуют внимательно отнестись к своим тайным желаниям. Есть шанс, что многие из них сбудутся именно в июле. Старайтесь концентрироваться только на важных вещах, думать о хорошем и выбросите из головы лишнее.

А вот Козерогам во второй летний месяц 2022 года, наоборот, стоит бояться своих желаний. Задумайтесь над тем, что для вас действительно важно. И оно точно сбудется!