Вторник, 5 сентября, 2023
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Астролог Володина рассказала, как на россиян повлияет ретроградный Юпитер

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Фото с сайта pxhere.com

5 сентября Юпитер вступил в активное ретроградное движение. О том, как это явление повлияет на россиян, рассказала популярный астролог Василиса Володина.

По её словам, наступило время переосмыслять отношение к материальным ресурсам: деньгам, вещам, недвижимости. Для кого-то это значит отказаться от внешних эффектов, транжирства и вложиться в обучение.

Перед кем-то встанет задача стать практичнее, научиться ставить конкретные цели. Например, вместо путешествий и порханий «в моменте» купить недвижимость, землю, бизнес.

В отдельных амбициозных судьбах это период усиленной работы на успех, который откликнется солидной копеечкой в следующем году.

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