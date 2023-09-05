5 сентября Юпитер вступил в активное ретроградное движение. О том, как это явление повлияет на россиян, рассказала популярный астролог Василиса Володина.

По её словам, наступило время переосмыслять отношение к материальным ресурсам: деньгам, вещам, недвижимости. Для кого-то это значит отказаться от внешних эффектов, транжирства и вложиться в обучение.

Перед кем-то встанет задача стать практичнее, научиться ставить конкретные цели. Например, вместо путешествий и порханий «в моменте» купить недвижимость, землю, бизнес.

В отдельных амбициозных судьбах это период усиленной работы на успех, который откликнется солидной копеечкой в следующем году.