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Пятница, 21 апреля, 2023
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Астролог Володина рассказала, что делать в первый день ретроградного Меркурия

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Популярный российский астролог Василиса Володина дала прогноз на первый день ретроградного Меркурия, который приходится на 21 апреля.

– Меркурий разворачивается в ретро движение в знаке Тельца. Можно прямо сегодня составить список задач на пересмотр и переделывание. Речь в первую очередь об интеллектуальных проектах, договоренностях, знакомствах из прошлого, учебе, требующей досконального погружения, – сказала она.

Василиса Володина убеждена: хорошо посвятить время ретроспективе трат, отыскать бреши в бюджете, закрыть долги.

– Рассчитывайте, что большинство из нас думает сейчас гораздо медленнее обычного, а говорит не совсем то, что имеет ввиду. Поэтому, уточнять и переспрашивать точно не будет лишним, – пишет астролог в своём telegram-канале.

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