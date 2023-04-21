7info7 21.04.2023 07:57 Астролог Володина рассказала, что делать в первый день ретроградного Меркурия На главнуюНовости мира Популярный российский астролог Василиса Володина дала прогноз на первый день ретроградного Меркурия, который приходится на 21 апреля. – Меркурий разворачивается в ретро движение в знаке Тельца. Можно прямо сегодня составить список задач на пересмотр и переделывание. Речь в первую очередь об интеллектуальных проектах, договоренностях, знакомствах из прошлого, учебе, требующей досконального погружения, – сказала она. Василиса Володина убеждена: хорошо посвятить время ретроспективе трат, отыскать бреши в бюджете, закрыть долги. – Рассчитывайте, что большинство из нас думает сейчас гораздо медленнее обычного, а говорит не совсем то, что имеет ввиду. Поэтому, уточнять и переспрашивать точно не будет лишним, – пишет астролог в своём telegram-канале. Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram