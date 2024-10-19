До конца года осталось совсем немного времени, и некоторые уже начинают готовиться к новогоднему столу, закупая икру. Астрологи тоже готовятся к 2025 году, хотя пока не делают покупок — вместо этого они наблюдают за звездами, чтобы понять, что ждет нас в ближайшем будущем. Астролог Василиса Володина уже сверила положение небесных тел и поделилась своими прогнозами. По ее словам, нас ждет судьбоносный ноябрь и многообещающий 2025 год, пишет V1.ru.
«Мы живем в конце времен»
По словам Василисы Володиной, перемены не заставят себя ждать — они начнут проявляться уже в ноябре этого года. Это не означает, что всё изменится мгновенно, но, по мнению астролога, именно этой осенью создадутся предпосылки для «глобальной трансформации мира», которая займет около 20 лет.
Будет ли Третья мировая война?
Многие обеспокоены текущими мировыми конфликтами и задаются вопросом, приведет ли это к Третьей мировой войне. У Володиной есть свое мнение на этот счет. В частности, о Ближнем Востоке она говорит, что там никогда не было и не будет спокойно.
Когда закончится спецоперация?
По поводу специальной военной операции Володина отметила, что значительных изменений в ближайшее время ждать не стоит. Однако с июня 2025 года возможны серьезные перемены.
Ожидать ли новой пандемии?
С начала пандемии 2020 года многие начали с особым вниманием следить за здоровьем, и каждая серьезная болезнь вызывает страх новой пандемии. Однако Володина считает, что новых болезней ожидать не стоит, но предупреждает о другом — об опасностях, связанных с биотехнологиями.
Что будет с экономикой?
Каждое заседание Центрального банка заставляет всех нервничать, особенно на фоне нестабильной экономики. Надежды на снижение ключевой ставки уже мало, а разговоры о дедолларизации продолжаются. Чего же ожидать от экономики в ближайшем будущем?
Когда наступит всеобщее счастье?
По прогнозам астролога, расслабляться в ближайшее время не получится. Период с 2025 по 2028 год она называет тревожным для всего мира, но это только начало.
Отвечая на вопрос о всеобщем счастье, Володина скептично замечает, что такого времени не было никогда.