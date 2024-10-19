До конца года осталось совсем немного времени, и некоторые уже начинают готовиться к новогоднему столу, закупая икру. Астрологи тоже готовятся к 2025 году, хотя пока не делают покупок — вместо этого они наблюдают за звездами, чтобы понять, что ждет нас в ближайшем будущем. Астролог Василиса Володина уже сверила положение небесных тел и поделилась своими прогнозами. По ее словам, нас ждет судьбоносный ноябрь и многообещающий 2025 год, пишет V1.ru.

«Мы живем в конце времен»

По словам Василисы Володиной, перемены не заставят себя ждать — они начнут проявляться уже в ноябре этого года. Это не означает, что всё изменится мгновенно, но, по мнению астролога, именно этой осенью создадутся предпосылки для «глобальной трансформации мира», которая займет около 20 лет.

— Мы действительно живем на стыке эпох, — говорит Володина. — Будем надеяться, что не только ноябрь, но и ближайшие 2−3 года станут временем больших перемен для всего мира, включая Россию. В ближайшие пару лет мы увидим знаковые события, которые повлияют на развитие всей планеты. И да, 2025−2026 годы будут важнее, чем 2024 и 2023. Хотя, казалось бы, куда уж больше перемен.

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Будет ли Третья мировая война?

Многие обеспокоены текущими мировыми конфликтами и задаются вопросом, приведет ли это к Третьей мировой войне. У Володиной есть свое мнение на этот счет. В частности, о Ближнем Востоке она говорит, что там никогда не было и не будет спокойно.

— Ближний Восток — это регион, где сталкиваются несколько цивилизаций: Африка, Европа и Азия, — объясняет астролог. — Этот регион всегда был неспокойным, и в ближайшие годы там продолжатся конфликты. Что касается Третьей мировой войны, среди астрологов ходит байка, что она началась в 1999 году, но это преувеличение. Если Третья мировая и начнется, она будет выглядеть иначе, чем Первая и Вторая, поскольку мир изменился, как и технологии.

Когда закончится спецоперация?

По поводу специальной военной операции Володина отметила, что значительных изменений в ближайшее время ждать не стоит. Однако с июня 2025 года возможны серьезные перемены.

— Основные изменения, вероятно, произойдут с июня 2025 по март 2026 года. До этого момента, к сожалению, возможна эскалация военных действий, — прогнозирует Володина. — В июне 2025 года мы, возможно, увидим первые шаги к решениям, которые затем будут реализованы. Точно предсказать окончание СВО сложно, так как это долгий процесс, зависящий от множества факторов.

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Ожидать ли новой пандемии?

С начала пандемии 2020 года многие начали с особым вниманием следить за здоровьем, и каждая серьезная болезнь вызывает страх новой пандемии. Однако Володина считает, что новых болезней ожидать не стоит, но предупреждает о другом — об опасностях, связанных с биотехнологиями.

— Период 2025−2026 годов с переходом Нептуна в Овен предупреждает о том, что биотехнологии могут стать серьезной угрозой, — говорит астролог. — Я больше боюсь не случайных пандемий, а того, что химические и биологические разработки будут использованы в военных целях, что может привести к рукотворным катастрофам.

Что будет с экономикой?

Каждое заседание Центрального банка заставляет всех нервничать, особенно на фоне нестабильной экономики. Надежды на снижение ключевой ставки уже мало, а разговоры о дедолларизации продолжаются. Чего же ожидать от экономики в ближайшем будущем?

— Доллару предрекают крах уже больше ста лет, но в ближайшее время его влияние точно не исчезнет, — уверена Володина. — Однако мировая рецессия вполне вероятна. Хотя она вряд ли будет такой продолжительной, как кризис 2008 года, она может быть очень резкой.

Когда наступит всеобщее счастье?

По прогнозам астролога, расслабляться в ближайшее время не получится. Период с 2025 по 2028 год она называет тревожным для всего мира, но это только начало.

— Начало 2040-х годов станет особенно сложным для всего мира, — предупреждает Володина. — Однако для России это время может стать относительно стабильным и успешным, хотя благоденствие вряд ли будет бесконечным.

Отвечая на вопрос о всеобщем счастье, Володина скептично замечает, что такого времени не было никогда.