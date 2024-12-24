Астролог рассказала, каким знакам зодиака стоит воздержаться от спиртного в новогоднюю ночь

Самую главную ночь в году некоторым знакам зодиака лучше провести без алкогольных напитков. Об этом астролог Ольга Аристова рассказала изданию «7days». Чтобы не испортить праздник себе и близким, трем знакам нужно воздержаться от спиртного 31 декабря.

Целеустремленные Львы в новогоднюю ночь, выпив лишнее, могут быть излишне агрессивны и вступить с окружающими в конфликт. Главное — держать себя в руках и думать о последствиях своих действий.

Осторожно следует быть и Весам, здесь главное — знать меру в алкогольных напитках. Переборщив с выпивкой, уравновешенные Весы могут натворить глупости, о которых потом придется жалеть.

Третьим знаком зодиака, которому лучше провести новогоднюю ночь без спиртного, стали Близнецы. Иногда они ведут себя «неаккуратно», а под влиянием алкоголя рискуют ввязаться в спонтанную связь.

Астролог применяет, что такое поведение перечисленных выше знаков связано с негативным влиянием Нептуна. Он вынуждает совершать несвойственные поступки.