Многие современные провидцы уверенно заявляют: в ближайшем будущем Украина перестанет существовать в том территориальном формате, в каком знаем мы эту страну сейчас. В этом убеждён также астролог Алексей Агафонов. В эфире шоу «Прямой эфир» на канале Россия он рассказал о дальнейшей печальной судьбе Незалежной.

Агафонов убеждён: первый этап спецоперации завершится в 2025 году. Запад продолжит поддерживать Украину, но ресурсов на это у него становится всё меньше. России важно действовать решительно, чтобы достигнуть победы.

Чтобы объяснить, что сейчас происходит на геополитической арене, провидец провёл исторические параллели:

— Сейчас идет аналог 1941 года, но у них уже не те силы. Историческим эхом СВО является XVII век, когда Россия шла на Запад и собирала земли в течение века, и в результате половина Польши стала ей принадлежать. Я не могу сказать, что нам будет принадлежать половина Польши, но продвижение на Запад будет идти дальше и, конечно, займёт какое-то время, – предупредил Агафонов.

Объяснить, что будет впереди, помогла эксперту астрологическая карта Украины. В ней есть серьёзное напряжение. Проход Сатурна по Луне означает страдание народа, уменьшение численности населения, серьёзные материальные проблемы. Кроме того, очень сильное напряжение от Марса – это указание на войну, на то, что страна находится под влиянием чужой силы, на развал.

Всё это ведёт только к одному — Украина будет трещать по швам. Границы страны будут надломлены и изменятся. Восточная часть определённо достанется России, западная – вероятно, Польше, а Украина как государство останется существовать вокруг Киева. Такое мнение высказал Алексей Агафонов.

У других провидцев — другой взгляд на ситуацию. Вот, например, провидице Инне Мишиной пришло видение, что Киев станет Россией уже совсем скоро. Но сначала под флаг РФ вернётся Харьков.

— (это произойдёт) может, не в сентябре, но точно осенью, – заявила ясновидящая.

Случится всё это после какого-то громкого события. Пока весь мир будет в панике, Харьков будет ликовать. А затем Мишина увидела цифру «3». Она предположила, что это означает взятие Киева.

Медиум не исключает, что цифра «3» может означать дату или месяц. А, может быть, связано и с высокодуховным воссоединением трёх стран – России, Белоруссии и Украины.

Сходится во мнении с Мишиной, правда, даёт другие сроки пророк Абигья Ананд из Индии. Геополитическое предсказание сентября прогоого года звучит так:

— Полагаю, очень скоро Украина станет частью России, в ближайшие 20 лет Киев войдёт в состав России. Всё потому, что политическая система Украины долго существовать не сможет, — сказал экстрасенс.