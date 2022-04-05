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Вторник, 5 апреля, 2022

Астролог Павел Глоба рассказал, кому нужно приберечь деньги в апреле

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Астролог Павел Глоба рассказал, кому нужно приберечь деньги в апреле

7info7

Астролог Павел Глоба обратился к представителям трёх знаков зодиака, которые в апреле ожидаются трудности. Им стоит ответственно отнестись к планированию бюджета и предстоящим тратам.

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В начале второго месяца весны аврал на работе и проблемы с выплатой заработной платы ожидают Тельцов. Ситуация нормализуется только к середине месяца. Сейчас как никогда важно не испортить отношения с начальством, быть аккуратнее с деньгами и избегать больших затрат. Не стоит также занимать деньги и давать их в долг.

От ненужных расходов стоит воздержаться Ракам. Соблазнов будет немало, и если поддаться им, можно остаться без рубля в кармане. Присмотритесь к различным банковским инструментам, но очень аккуратно. В большие кредиты лучше пока не влезать.

Скорпионам апрель сулит неожиданные финансовые сюрпризы не в самом лучшем смысле этого слова. Возможны непредвиденные траты, связанные со здоровьем и ремонтом. Постарайтесь не бездельничать, все свои силы вложите в приумножение капитала и увеличение заработка, сообщает WMJ

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