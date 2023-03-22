Астролог Натали Старовойтова уверена: выбор дней с 20 по 22 марта для визита главы КНР Си Цзинпина в Россию не случаен. В интервью Life она объяснила, что это один из самых сильных с точки зрения энергетики периодов в этом году.

Дни с 20 по 22 марта ознаменовало важнейшее событие — весеннее равноденствие. Для всех культур мира это время священное. Период равноденствия отлично подходит для старта долгосрочных процессов, особенно если речь идёт о взаимодействии государств, Сами по себе числа также несут в себе мощную энергетику начала и силы.

— С точки зрения астрология 20–22 марта — это переход Солнца из последнего знака Рыб в Овна. Это так называемый астрологический Новый год, когда зодиакальный круг начинается сначала, — заявила эксперт.

Напомним, 20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для встречи с Владимиром Путиным. В тот же день главы двух стран провели неформальную встречу, её темой стало развитие партнёрских отношений и китайский план урегулирования украинского кризиса. Многие пункты этого плана, по словам президента РФ, можно взять за основу. 21 марта состоялась встреча Си Цзиньпина с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Во второй половине дня в Кремле прошли переговоры в узком, а затем и в расширенном составе. Путин и Си Цзиньпин подписали два документа об экономическом сотрудничестве между Россией и Китаем.