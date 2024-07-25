Астролог назвала два самых опасных дня предстоящего ретроградного Меркурия

Меркурий начнёт своё ретроградное движение 5 августа, продлится оно до 28 августа. Никакой опасности данное явление не представляет, объясняет 7info астролог Анна Кляйн. Некоторые оно процессы может затормаживать, повышать нашу концентрацию, где-то возвращать к прошлому и указывать на наши ошибки. Тяжелее может даться этот период Близнецам и Девам.

Астролог не советую при ретро-Меркурии:

покупать/сдавать/ ремонтировать недвижимое имущество, так как это может затянуться, ломаться, теряться;

покупать животных;

возобновлять отношения с бывшими, иначе тенденция расставаться-мириться будет каждые три месяца.

Что можно делать: начинать обучение, идти на курсы, изучать языки. Можно увольняться с работы и искать новую, если давно планировали это сделать. Новую технику покупать можно, если в этот период она сломалась. Главное — с пониманием, что техника отжила, и нужно что-то новое.

Ещё этот период подходит для временных поездок, не на долгий период. Коррекции и операции также приветствуются.

Самые тяжёлые дни в период предстоящего ретроградного Меркурия — 13 и 19 августа. Будет особенно чувствоваться ретроградность. Возможны затруднения в делах, документах и коммуникациях.