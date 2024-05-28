Намеченные на 2024 год планы, возможно, удастся реализовать уже в начале июня. Всё дело в том, что 6 числа ожидается «самое воодушевляющее новолуние года». Так его охарактеризовала в материале для издания wday астролог Юлия Лифанова.

Эксперт отмечает, что всем, у кого были планы, но не хватало уверенности, стоит в этот день сделать маленький шаг. Вселенная ответит десятикратно.

Предстоящее новолуние пройдёт в знаке Близнецов. Во время этого события на небе случится соединение Венеры и Юпитера — двух самых лучших планет в астрологии, которые всегда дарят подарки. В этот день людей могут посетить новые идеи, появится желание обновить гардероб и познакомиться с кем-то. Ощутят на себе это даже те, для кого подобные желания не характерны.

Лифанова призывает россиян использовать энергию предстоящего новолуния по максимуму. Чтобы Вселенная была благосклонна к вам 6 июня, важно проявлять дружелюбие и всё своё обаяние в общении с людьми. Не стоит отказываться от встреч и переговоров в этот день.

Близнецы – знак, который отвечает за навыки. В новолуние самое время заняться обучением. Можно записаться на какие-либо курсы, пройти мастер-классы. Обязательно примите все изменения, которые недавно вошли в вашу жизнь. Если всё идёт не так, по вашему мнению, оставьте ситуацию. Луна поможет адаптироваться к жизненным перестановкам и принять ход событий.

6 июня подумайте, что вы хотите, скажите это вслух или запишите. Сила намерения — это магия, которая прогибает реальность. Вероятно, задуманное в этот день, сбудется к концу года.