Планета Меркурий изменит своё движение на ретроградное с 5 августа по 28 августа и будет проходить по знаку Дева. Эта планета отвечает за информацию, обучение, коммуникации, звонки, торговлю/покупки. В период ретроградного Меркурия мы можем быть склонными к нерациональным тратам. Именно поэтому крупные приобретения лучше отложить, покупайте только действительно нужные вещи.

В интервью 7info астролог и астропсихолог Елена Чулюканова советует: не воспринимайте этот период в негативном ключе, он не несёт никаких трагичных последствий, как думают многие. Ретроградный Меркурий — своеобразный пит-стоп, позволяющий оценить свои силы и порадоваться своим достижениям.

— Кроме того, это прекрасное время, чтобы оглянуться назад, он подсвечивает совершённые ошибки и дает возможность что-то исправить, переделать, — говорит эксперт.

В ретро-Меркурий самое время:

— возвратиться к старым проектам, идеям, которые обдумывались, но не были реализованы;

— что-то переделать, закончить, устранить ошибки;

— позвонить и встретиться с друзьями и с родными, которых давно не видели (возможно, напомнят о себе ваши бывшие).

Не рекомендется:

— проводить косметологические операции и инъекции, особенно на лице (что-то срочное не в счёт): результат вам может не понравиться;

— покупать автомобили, крупную бытовую технику, телефоны и компьютеры: возможны поломки;

— начинать новые дела, заключать сделки, подписывать важные документы.

— Если нельзя отложить или перенести важную встречу, то назначьте ее, потом отмените и снова назначьте. Аналогично с документами: если нужно что-то подписать, то намеренно сделайте ошибку, а затем исправьте её, — делится лайфхаком Елена Чулюканова.

Задержки во всем — нормальное явление в период ретроградного Меркурия. Вероятны изменения рейсов, опоздания — так что выезжайте заранее. Могут срываться дела, планы, встречи. Будьте внимательны на дорогах. Возможны поломки техники, бытовых приборов.

— Всем нам нравится двигаться вперёд, но время ретроградного Меркурия дает прекрасную возможность остановиться, пересмотреть свои действия и что-то исправить. Давайте используем эту возможность во благо себе и другим! — говорит астролог.